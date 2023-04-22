У Німеччині звільнили редакторку журналу за "інтерв'ю" з Шумахером, вигадане штучним інтелектом

У Німеччині звільнили головну редакторку журналу Die Aktuelle за публікацію сфабрикованого інтерв'ю з гонщиком Міхаелем Шумахером, яке зробили з допомогою штучного інтелекту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.

Цього тижня журнал Die Aktuelle вийшов на передовиці з фотографією колишнього чемпіона світу Формули-1 і заголовком "Міхаель Шумахер: перше інтерв'ю!".

Під ним був менший напис: "Це звучить оманливо реально". Лише у внутрішній частині виявилося, що нібито цитати Шумахера створив штучний інтелект.

Внутрішній розворот журналу Die Aktuelle з псевдоінтерв'ю Шумахера

Медіагрупа Funke, до якої входить журнал, попросила вибачення у сім'ї Шумахера.

"Ця позбавлена смаку і оманлива стаття ніколи не повинна була з'явитися. Вона жодним чином не відповідає стандартам журналістики, які ми – і наші читачі – очікуємо від такого видавництва, як Funke", – підкреслила виконавча директорка журнального напрямку Funke Б'янка Польманн.

Також компанія заявила, що негайно прощається з головною редакторкою Анне Гоффманн, яка відповідала за журналістське наповнення Die Aktuelle з 2009 року.

Сім'я Міхаеля Шумахера планує подати в суд на тижневик Die Aktuelle, підтвердила Сабіна Кем, прессекретарка і менеджерка родини.

Після серйозної аварії на лижах у 2013 році в Франції, де колишній чемпіон отримав важку черепно-мозкову травму, Шумахер жив усамітненим життям. Про його здоров'я відомо небагато.

Родина вже кілька разів зверталася до суду проти повідомлень ЗМІ, які порушують його особисті права.

Нагадаємо, в лютому у Німеччині звільнили керівника державного балету, який вимастив обличчя журналістки собачим лайном.