У Німеччині звільнили редакторку журналу за "інтерв'ю" з Шумахером, вигадане штучним інтелектом
У Німеччині звільнили головну редакторку журналу Die Aktuelle за публікацію сфабрикованого інтерв'ю з гонщиком Міхаелем Шумахером, яке зробили з допомогою штучного інтелекту.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.
Цього тижня журнал Die Aktuelle вийшов на передовиці з фотографією колишнього чемпіона світу Формули-1 і заголовком "Міхаель Шумахер: перше інтерв'ю!".
Під ним був менший напис: "Це звучить оманливо реально". Лише у внутрішній частині виявилося, що нібито цитати Шумахера створив штучний інтелект.
Медіагрупа Funke, до якої входить журнал, попросила вибачення у сім'ї Шумахера.
"Ця позбавлена смаку і оманлива стаття ніколи не повинна була з'явитися. Вона жодним чином не відповідає стандартам журналістики, які ми – і наші читачі – очікуємо від такого видавництва, як Funke", – підкреслила виконавча директорка журнального напрямку Funke Б'янка Польманн.
Також компанія заявила, що негайно прощається з головною редакторкою Анне Гоффманн, яка відповідала за журналістське наповнення Die Aktuelle з 2009 року.
Сім'я Міхаеля Шумахера планує подати в суд на тижневик Die Aktuelle, підтвердила Сабіна Кем, прессекретарка і менеджерка родини.
Після серйозної аварії на лижах у 2013 році в Франції, де колишній чемпіон отримав важку черепно-мозкову травму, Шумахер жив усамітненим життям. Про його здоров'я відомо небагато.
Родина вже кілька разів зверталася до суду проти повідомлень ЗМІ, які порушують його особисті права.
Нагадаємо, в лютому у Німеччині звільнили керівника державного балету, який вимастив обличчя журналістки собачим лайном.