В Германии уволили редактора журнала за "интервью" с Шумахером, придуманное искусственным интеллектом

В Германии уволили главного редактора журнала Die Aktuelle за публикацию сфабрикованного интервью с гонщиком Михаэлем Шумахером, которое сделали с помощью искусственного интеллекта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Spiegel.

На этой неделе журнал Die Aktuelle вышел на передовице с фотографией бывшего чемпиона мира Формулы-1 и заголовком "Михаэль Шумахер: первое интервью!".

Под ним была надпись поменьше: "Это звучит обманчиво реально". Только во внутренней части оказалось, что якобы цитаты Шумахера создал искусственный интеллект.

Внутренний разворот журнала Die Aktuelle с псевдоинтервью Шумахера

Медиагруппа Funke, в которую входит журнал, попросила прощения у семьи Шумахера.

"Эта безвкусная и обманчивая статья никогда не должна была появиться. Она никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы – и наши читатели – ожидаем от такого издательства, как Funke", – подчеркнула исполнительный директор журнального направления Funke Бьянка Польманн.

Также компания заявила, что немедленно прощается с главным редактором Анне Хоффманн, которая отвечала за журналистское наполнение Die Aktuelle с 2009 года.

Семья Михаэля Шумахера планирует подать в суд на еженедельник Die Aktuelle, подтвердила Сабина Кем, пресс-секретарь и менеджер семьи.

После серьезной аварии на лыжах в 2013 году во Франции, где бывший чемпион получил тяжелую черепно-мозговую травму, Шумахер жил уединенной жизнью. О его здоровье известно немного.

Семья уже несколько раз обращалась в суд против сообщений СМИ, которые нарушают его личные права.

Напомним, в феврале в Германии уволили руководителя государственного балета, который вымазал лицо журналистки собачьим дерьмом.