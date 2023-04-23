Головний дипломат ЄС закликав до військово-морського патрулювання в Тайванській протоці

Керівник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав військово-морські сили Євросоюзу патрулювати Тайванську протоку в якості демонстрації прихильності

Про це він написав у статті, опублікованій в Journal Du Dimanche, передає "Європейська правда".

Жозеп Боррель заявив, що Європа повинна бути дуже присутня в регіоні і що це питання стосується континенту "в економічному, комерційному і технологічному плані".

"Європа повинна бути дуже присутня в цьому питанні, яке стосується нас економічно, комерційно і технологічно. Ось чому я закликаю європейські військово-морські сили патрулювати Тайванську протоку, щоб продемонструвати прихильність Європи свободі судноплавства в цьому абсолютно важливому регіоні" – наголосив він.

"Водночас ми повинні бути пильними щодо провокацій і надмірних торгів. Переважна більшість тайванського народу вважає, що мирний статус-кво є найбільш прийнятним рішенням. Тому давайте будемо твердими у дотриманні цього принципу" – додав Боррель.

Його слова перегукуються з коментарями, які він зробив під час дебатів щодо Китаю в Європейському парламенті у вівторок.

"Тайвань, безумовно, є частиною нашого геостратегічного периметру, який гарантує мир", – сказав тоді Боррель. "Не тільки з моральних міркувань дії проти Тайваню повинні бути обов'язково відкинуті. Це також тому, що в економічному плані це було б надзвичайно серйозно для нас, оскільки Тайвань відіграє стратегічну роль у виробництві найсучасніших напівпровідників", – сказав він.

Заклик Борреля до військово-морського патрулювання з'явився через два тижні після того, як Китай розпочав триденні навчання навколо Тайваню, імітуючи цілеспрямовані удари і блокаду острова.

Цього місяця президент Франції Емманюель Макрон заявив в інтерв’ю Les Echos і Politico, що Європа повинна уникати втягування в будь-яку потенційну конфронтацію між США і Китаєм через Тайвань.

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