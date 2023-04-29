США говорят о регулярных провокациях российских пилотов в отношении их самолетов в Сирии

В Центральном командовании США заявили, что российские пилоты в последнее время часто прибегают к агрессивному поведению во время встречи с американскими военными самолетами в небе над Сирией.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Представитель командования рассказал, что в серии последних случаев агрессивного поведения пилоты российских истребителей ведут себя так, будто собираются вступать в бой с американскими истребителями. Он употребил термин "dogfight", обозначающий вступление в воздушный бой на близкой дистанции.

Неназванный чиновник США рассказал CNN, что в этих случаях "не выглядит, что российские пилоты собираются сбивать американские самолеты", но это похоже на провокации, чтобы втянуть США в какой-то международный инцидент.

2 апреля Центральное командование показало, как российский Су-35 проводит "опасный и непрофессиональный" перехват американского F-16.

18 апреля показывали, как российский истребитель зашел в воздушное пространство, контролируемое коалицией, и приблизился к американскому самолету на расстояние около 600 метров.

В последние годы США используют спецканалы коммуникации с россиянами, чтобы предотвращать инциденты, которые могли бы привести к эскалации из-за того, что стороны неправильно поняли намерения друг друга.

По словам собеседника CNN, США обращались к российской стороне после последних инцидентов и на запросы отреагировали, но "не признавая факт инцидента".

С начала марта российские пилоты нарушили так называемые протоколы избежания конфликта всего 85 раз, в том числе – приближались слишком близко к базам коалиции, не выходили на связь через линию предотвращения конфликтов, 26 раз пролетали над позициями США и коалиции в Сирии.

Сейчас в Сирии находится около 900 военнослужащих США в рамках продолжающейся кампании против террористической организации "Исламское государство".

Напомним, в марте российские Су-27 атаковали разведывательный беспилотник США MQ-9 Reaper над Черным морем, в результате чего беспилотник пришлось затопить.