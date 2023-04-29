Армения и Азербайджан проведут переговоры по мирному урегулированию в Вашингтоне

Армения и Азербайджан проведут новый раунд переговоров в Вашингтоне в воскресенье, чтобы попытаться нормализовать отношения.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Армении, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"С 30 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян будет находиться в Вашингтоне с рабочим визитом. Запланирован очередной раунд переговоров по соглашению о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", – сообщила пресс-секретарь министра Ани Бадалян.

Азербайджан официально не подтверждал проведение встречи.

Напряженность между двумя странами снова растет из-за спорного региона Нагорного Карабаха, куда в 2020 году были введены российские миротворцы, чтобы положить конец войне – второй войне, которую Армения и Азербайджан ведут за этот анклав со времен распада Советского Союза в 1991 году.

Горный регион является международно признанной частью Азербайджана, но населен преимущественно этническими армянами.

Несмотря на многолетние попытки посредничества между Арменией и Азербайджаном, они до сих пор не достигли мирного соглашения, которое бы урегулировало нерешенные вопросы, такие как демаркация границ и возвращение заключенных.

В минувшее воскресенье Азербайджан установил новый контрольно-пропускной пункт на пути в Карабах, в Лачинском коридоре, что Армения назвала грубым нарушением соглашения о прекращении огня, заключенного в 2020 году.

В начале недели официальный Вашингтон выразил обеспокоенность появлением блокпоста Азербайджана в Лачинском коридоре – главной транспортной артерии между Арменией и Нагорным Карабахом.

Напомним, 18 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул готовность Еревана заключить мирное соглашение с Азербайджаном с взаимным признанием территориальной целостности, что на практике означает отказ от признания независимости Нагорного Карабаха.