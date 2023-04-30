У Португалії сталася стрілянина після суперечки про голубів, 4 загиблих

Чоловік застрелив трьох людей, а потім покінчив життя самогубством у неділю в португальському місті Сетубал, приблизно за 45 км на південь від столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publico.

Стрілянина сталася близько 8-ї години ранку в одному з районів Сетубала, і підозрюваний наклав на себе руки, коли на місце події прибули співробітники поліції.

За даними португальських ЗМІ, трагедія сталася через давні розбіжності, пов'язані з розведенням голубів і розподілом землі на полі, що розташоване поруч із житловим кластером, відомим як Байрру Азул.

У цьому районі три жертви і підозрюваний – усі любителі голубів – вже тривалий час мали там городи без дозволу на додаток до розведення птахів на голубниках, які вони там побудували.

Жертвам, як і підозрюваному, було понад 50 років, і вони проживали в цьому районі.

Коли поліція прибула в район, вони виявили "три мертвих тіла і одну людину, яка покінчила життя самогубством після прибуття" влади.

На місці події було створено периметр безпеки, а справу передано судовій поліції, яка проводитиме розслідування.