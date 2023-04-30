В Португалии произошла стрельба после спора о голубях, 4 погибших

Мужчина застрелил трех человек, а затем покончил жизнь самоубийством в воскресенье в португальском городе Сетубал, примерно в 45 км к югу от столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Publico.

Стрельба произошла около 8 часов утра в одном из районов Сетубала, и подозреваемый покончил с собой, когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По данным португальских СМИ, трагедия произошла из-за давних разногласий, связанных с разведением голубей и разделом земли на поле, которое находится рядом с жилым кластером, известным как Байрру Азул.

В этом районе три жертвы и подозреваемый – все любители голубей – посвятили себя разведению незаконных огородов в дополнение к разведению птиц на голубятнях, которые они там построили.

Жертвам, как и подозреваемому, было более 50 лет, и они проживали в этом районе. Когда полиция прибыла в район, они обнаружили "три мертвых тела и одного человека, который покончил жизнь самоубийством по прибытии" властей.

На месте происшествия был создан периметр безопасности, а дело передано судебной полиции, которая будет проводить расследование.