Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Французькі депутати пропонують заборонити приватні літаки задля менших викидів

Вівторок, 4 квітня 2023, 10:19

У парламенті Франції з’явилася законодавча ініціатива щодо заборони приватних літаків з метою зменшити викиди в атмосферу від авіаційного пального.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Законопроєкт внесла група з близько двадцяти "зелених" депутатів. У нижній палаті – Національній асамблеї – його планують презентувати 6 квітня. На комітеті його вже відхилили, і ймовірність схвалення ініціативи вважається мінімальною, попри те, що дебати все одно планують. 

У Римі затримали трьох екоактивістів, які вилили "нафту" у відомий фонтан столиці

"Що радикального у тому, щоби змусити найбагатших людей скористатися комерційним рейсом чи потягом? Між Парижем і Лондоном, Парижем і Брюсселем можна зручно пересуватися потягом, у тому числі першим класом… Злітати туди й назад з Парижа до Ніцци – це ті самі обсяги викидів, що для автомобіля за рік", - аргументує один зі співавторів Жульєн Баю. 

Міністр екологічного переходу Крістоф Бешю вже прокоментував ініціативу, зазначивши, що не бачить у ній сенсу, а тим більш – якщо це зробить лише Франція на національному рівні, не координуючи дії з іншими європейськими державами. 

"Французькі викиди парникових газів – це 400 млн тонн. Викиди від приватних літаків складають 400 тисяч тонн, тобто 0,1% від викидів на національному рівні", - каже міністр.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Статті

Ексдержсекретар США Помпео: Путін повинен відчути, що не можна вважати Америку за ніщо

"Ми робимо недостатньо для підтримки України, і робимо недостатньо швидко. Ми могли надати Україні таку підтримку, за якої б усе закінчилося – але не зробили цього..."
4 квітня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Фінляндія змінює владу: чого чекати від відставки Санни Марін з посади прем'єра

Попри успішний результат своєї партії, Санна Марін буде змушена залишити прем’єрську посаду, передавши її лідеру "Національної коаліції" Петтері Орпо.
3 квітня 2023 — Марія Ємець, Європейська правда

За підтримки ЄС та друзів Путіна: як новий лідер Чорногорії об'єднав ворогів для своєї перемоги

Президент, що зробив ставку на національно-орієнтований електорат, програє молодому політику, чиї політичні погляди залишаються не до кінця відомими.
3 квітня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда