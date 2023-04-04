Французькі депутати пропонують заборонити приватні літаки задля менших викидів

У парламенті Франції з’явилася законодавча ініціатива щодо заборони приватних літаків з метою зменшити викиди в атмосферу від авіаційного пального.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Законопроєкт внесла група з близько двадцяти "зелених" депутатів. У нижній палаті – Національній асамблеї – його планують презентувати 6 квітня. На комітеті його вже відхилили, і ймовірність схвалення ініціативи вважається мінімальною, попри те, що дебати все одно планують.

"Що радикального у тому, щоби змусити найбагатших людей скористатися комерційним рейсом чи потягом? Між Парижем і Лондоном, Парижем і Брюсселем можна зручно пересуватися потягом, у тому числі першим класом… Злітати туди й назад з Парижа до Ніцци – це ті самі обсяги викидів, що для автомобіля за рік", - аргументує один зі співавторів Жульєн Баю.

Міністр екологічного переходу Крістоф Бешю вже прокоментував ініціативу, зазначивши, що не бачить у ній сенсу, а тим більш – якщо це зробить лише Франція на національному рівні, не координуючи дії з іншими європейськими державами.

"Французькі викиди парникових газів – це 400 млн тонн. Викиди від приватних літаків складають 400 тисяч тонн, тобто 0,1% від викидів на національному рівні", - каже міністр.