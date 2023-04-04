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Французские депутаты предлагают запретить частные самолеты для уменьшения выбросов

Вторник, 4 апреля 2023, 10:19

В парламенте Франции появилась законодательная инициатива о запрете частных самолетов - с целью уменьшить выбросы в атмосферу от авиационного топлива.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Законопроект внесла группа из около двадцати "зеленых" депутатов, в нижней палате - Национальной ассамблее - его планируют представить 6 апреля. В комитете его уже отклонили, и вероятность одобрения инициативы считается минимальной, несмотря на то, что дебаты все равно планируются.

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"Что радикального в том, чтобы заставить самых богатых людей воспользоваться коммерческим рейсом или поездом? Между Парижем и Лондоном, Парижем и Брюсселем можно удобно передвигаться поездом, в том числе первым классом... Слетать туда и обратно из Парижа в Ниццу - это те же объемы выбросов, что для автомобиля за год", - аргументирует один из соавторов Жюльен Баю.

Министр экологического перехода Кристоф Бешю уже прокомментировал инициативу, отметив, что не видит в ней смысла, а тем более - если это сделает только Франция на национальном уровне, не координируя действия с другими европейскими государствами.

"Французские выбросы парниковых газов - это 400 млн тонн. Выбросы от частных самолетов составляют 400 тысяч тонн, то есть 0,1% от выбросов на национальном уровне", - говорит министр.

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