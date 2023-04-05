В Естонії вперше повітряний простір охоронятимуть іспанські ППО NASAMS

Цього тижня на бойове чергування в Естонії вперше заступлять іспанські зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, якого цитує ERR, пише "Європейська правда".

За словами міністра, в середу вранці в порт Палдіскі прибудуть іспанські ЗРК NASAMS. Вони охоронятимуть повітряний простір Естонії.

Увесь особовий склад і очільник іспанського контингенту вже розквартировані на авіабазі в Емарі. Самі ЗРК мають розпочати бойове чергування вже цього тижня.

"Ми уклали першу угоду з іспанцями, вона триватиме чотири місяці. Що буде далі? Це питання зараз обговорюємо в НАТО. Звичайно, ми б хотіли бачити таку саму систему, яка в нас зараз діє з винищувачами", - сказав міністр оборони Певкур.

Естонія хоче домовитися із союзниками по НАТО про ротацію комплексів ППО аналогічно до того, як відбувається повітряне патрулювання.

Свої ж зенітно-ракетні комплекси в Естонії з'являться не раніше, ніж у 2025 році. Закупівля власної системи ППО Естонії наразі перебуває на завершальній стадії.

Іспанія повідомила, що відправить до Естонії на чотири місяці систему протиповітряної оборони NASAMS у лютому.

Мета іспанського підрозділу NASAMS - охорона авіабази Емарі як стратегічного об'єкта.

Аналогічний підрозділ існує і в Латвії, обидві системи пов'язані між собою і входять до складу протиповітряної та протиракетної оборони східного крила НАТО.













