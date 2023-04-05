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В Эстонии воздушное пространство впервые будут охранять испанские ПВО NASAMS

Среда, 5 апреля 2023, 09:38

На этой неделе на боевое дежурство в Эстонии впервые заступят испанские зенитно-ракетные комплексы NASAMS. 

Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, которого цитирует ERR, пишет "Европейская правда".

По словам министра, в среду утром в порт Палдиски прибудут испанские ЗРК NASAMS. Они будут охранять воздушное пространство Эстонии.

Весь личный состав и глава испанского контингента уже расквартированы на авиабазе в Эмари. Сами ЗРК должны начать боевое дежурство уже на этой неделе.

"Мы заключили первое соглашение с испанцами, оно продлится четыре месяца. Что будет дальше? Этот вопрос сейчас обсуждаем в НАТО. Конечно, мы бы хотели видеть такую же систему, которая у нас сейчас действует с истребителями", - сказал министр обороны Певкур.

Эстония хочет договориться с союзниками по НАТО о ротации комплексов ПВО аналогично тому, как происходит воздушное патрулирование. 

Свои же зенитно-ракетные комплексы у Эстонии появятся не ранее, чем в 2025 году. Закупка собственной системы ПВО Эстонии сейчас находится на завершающей стадии.

Испания сообщила, что отправит в Эстонию на четыре месяца систему противовоздушной обороны NASAMS в феврале.

Цель испанского подразделения NASAMS - охрана авиабазы Эмари как стратегического объекта. 

Аналогичное подразделение существует и в Латвии, обе системы связаны между собой и входят в состав противовоздушной и противоракетной обороны восточного крыла НАТО.

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Эстония

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