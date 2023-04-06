Італійська ППО SAMP/T офіційно заступила на чергування у Словаччині

У НАТО оголосили італійський зенітний ракетний комплекс наземного базування SAMP/T, розгорнутий у Словаччині, повністю готовим до експлуатації, що має посилити оперативну сумісність і колективну оборону Альянсу.

Про це йдеться в повідомленні Об’єднаного командування Військово-повітряних сил Альянсу, яке цитує "Європейська правда".

Італія розгорнула ЗРК SAMP/T у Словаччині в березні, і тепер ця система інтегрована в оборонну архітектуру НАТО, забезпечуючи прикриття східного флангу Альянсу.

"Ці оперативні зусилля дають нам чудову можливість посилити об'єднану інтеграцію і оперативну сумісність, обмінюючись досвідом і працюючи разом зі Словаччиною і Альянсом як чудова команда", – сказав підполковник Мікеле Веллуччі, який є командувачем оперативної групи SAMP/T.

SAMP/T – це протиракетна система оборони, призначена для захисту поля бою і важливих об'єктів, як-то аеропорти і морські порти, від крилатих ракет, пілотованих і безпілотних літальних апаратів і тактичних балістичних ракет.

SAMP/T розгортається із суто оборонною метою для захисту населення, сил і території країн Альянсу. Таке розгортання є виваженим заходом, який лежить в основі колективної оборони НАТО, підкреслюється в повідомленні.

Словаччина не має власних cучасних систем ППО: на її озброєнні перебувають ще радянські ЗРК С-300 і "Куб", а решта засобів протиповітряної оборони забезпечується союзниками НАТО.

Нагадаємо, минулого року стало відомо, що Нідерланди виведуть зі Словаччини одну з батарей системи ППО Patriot, а також скоротять кількість своїх військовослужбовців у складі багатонаціональної бойової групи НАТО в Словаччині.

Натомість Німеччина пообіцяла надати Словаччині дві одиниці сучасної системи протиповітряної оборони MANTIS, які будуть використані для посилення захисту східного кордону з Україною, що забезпечується силами та засобами Збройних сил Словаччини.