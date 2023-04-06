Итальянская ПВО SAMP/T официально заступила на дежурство в Словакии

В НАТО объявили итальянский зенитный ракетный комплекс наземного базирования SAMP/T, развернутый в Словакии, полностью готовым к эксплуатации, что должно усилить оперативную совместимость и коллективную оборону Альянса.

Об этом говорится в сообщении Объединенного командования Военно-воздушных сил Альянса, которое цитирует "Европейская правда".

Италия развернула ЗРК SAMP/T в Словакии в марте, и теперь эта система интегрирована в оборонную архитектуру НАТО, обеспечивая прикрытие восточного фланга Альянса.

"Эти оперативные усилия дают нам прекрасную возможность усилить объединенную интеграцию и оперативную совместимость, обмениваясь опытом и работая вместе со Словакией и Альянсом как отличная команда", - сказал подполковник Микеле Веллуччи, который является командующим оперативной группы SAMP/T.

SAMP/T - это противоракетная система обороны, предназначенная для защиты поля боя и важных объектов, таких как аэропорты и морские порты, от крылатых ракет, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов и тактических баллистических ракет.

SAMP/T развертывается с сугубо оборонительной целью для защиты населения, сил и территории стран Альянса. Такое развертывание является взвешенной мерой, которая лежит в основе коллективной обороны НАТО, подчеркивается в сообщении.

Словакия не имеет собственных современных систем ПВО: на ее вооружении находятся еще советские ЗРК С-300 и "Куб", а остальные средства противовоздушной обороны обеспечивается союзниками НАТО.

Напомним, в прошлом году стало известно, что Нидерланды выведут из Словакии одну из батарей системы ПВО Patriot, а также сократят количество своих военнослужащих в составе многонациональной боевой группы НАТО в Словакии.

Германия пообещала предоставить Словакии две единицы современной системы противовоздушной обороны MANTIS, которые будут использованы для усиления защиты восточной границы с Украиной, что обеспечивается силами и средствами Вооруженных сил Словакии.