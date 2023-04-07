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Поліція Північної Ірландії переходить у режим посиленої готовності: можливі теракти

П'ятниця, 7 квітня 2023, 09:29

Поліція Північної Ірландії має дані про можливу підготовку заворушень та атак довкола річниці угоди Страсної п’ятниці, що поклала край тривалому конфлікту у регіоні.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Головний констебль Саймон Бірн зазначив, що поліція тимчасово змінить графік змін співробітників, щоби забезпечити більшу готовність.

У поліції заявили також, що мають переконливі розвідувальні дані про те, що у Лондондеррі плануються атаки, додавши, що правоохоронці мають бути готовими до усіх сценаріїв. 

Тим часом віцепрем’єр Ірландії Міхол Мартін заявив, що потенційні атаки у Північній Ірландії – "кримінал у найгіршому вигляді".

Додатковим викликом для поліції є візит президента США Джо Байдена. Для організації усіх заходів безпеки у Північну Ірландію перекидають додаткових 300 правоохоронців. 

Вартість усіх заходів безпеки для візиту Байдена, урочистостей до річниці мирної угоди та Великодня оцінюють у 7 млн фунтів стерлінгів. 

Як відомо, 10 квітня відзначатимуть 25-ту річницю угоди Страсної п’ятниці, яка завершила три десятиліття конфлікту у Північній Ірландії, відомі як "Лихоліття". У ті роки в сутичках і терактах загинули близько 3500 людей. 

Нагадаємо, нещодавно британська контррозвідка підвищила рівень терористичної загрози для Північної Ірландії до високого. 

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Велика Британія Ірландія

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