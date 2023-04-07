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Полиция Северной Ирландии переходит в режим усиленной готовности: возможны теракты

Пятница, 7 апреля 2023, 09:29

У полиции Северной Ирландии есть данные о возможной подготовке беспорядков и атак вокруг годовщины соглашения Страстной пятницы, положившей конец длительному конфликту в регионе.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Главный констебль Саймон Бирн отметил, что полиция временно изменит график смен сотрудников, чтобы обеспечить большую готовность.

В полиции заявили также, что у них есть убедительные разведывательные данные о том, что в Лондондерри планируются атаки, добавив, что правоохранители должны быть готовы ко всем сценариям.

Между тем вице-премьер Ирландии Михол Мартин заявил, что потенциальные атаки в Северной Ирландии - "криминал в худшем виде".

Дополнительным вызовом для полиции является визит президента США Джо Байдена. Для организации всех мер безопасности в Северную Ирландию перебрасывают дополнительных 300 правоохранителей.

Стоимость всех мер безопасности к визиту Байдена, торжествам к годовщине мирного соглашения и Пасхи оценивают в 7 млн фунтов стерлингов.

Как известно, 10 апреля будут отмечать 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы, которое завершило три десятилетия конфликта в Северной Ирландии, известные как "Лихолетье". В те годы в столкновениях и терактах погибли около 3500 человек.

Напомним, недавно британская контрразведка повысила уровень террористической угрозы для Северной Ирландии до высокого.

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Великобритания Ирландия

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