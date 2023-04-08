Нова коаліція в Естонії у своїй програмі декларує підтримку України за усіма ключовими питаннями

"Партія реформ" чинної прем’єрки Естонії Каї Каллас, Eesti 200 та соціал-демократи затвердили коаліційну угоду, що закладає основу для програми уряду.

Про це повідомляє суспільний мовник ERR, пише "Європейська правда".

Серед іншого, у коаліційній угоді відзначають, що на тлі відкритої війни Росії проти України Естонія ближчими роками буде у "найскладнішій безпековій ситуації з років Другої світової", у зв’язку з чим витрати на оборону збільшують до 3% ВВП на наступні чотири роки - на додачу до витрат на розміщення союзницьких сил.

Головним напрямком розвитку сил оборони визначили посилення ППО, систем далекого радіусу дії та збільшення запасів боєприпасів; передбачаються заходи підтримки естонського воєнпрому, створення підрозділу кібероборони та підрозділу швидкого реагування на ворожі дії в інфопросторії.

Крім того, уряд планує разом з Латвією і Литвою працювати над створенням місій ППО НАТО у країнах Балтії.

У зовнішній політиці декларують наміри добиватися подальшого посилення санкцій проти Росії та підтримку якнайшвидшого відкриття перемовин про вступ до ЄС України та Молдови.

Також майбутній уряд обіцяє активно працювати над притягненням Росії до відповідальності за агресію та воєнні злочини, спрямуванням конфіскованих російських активів на відбудову України, активно допомагати у повоєнному відновленні України.

В освіті декларують наміри до 2027 року перевести дитсадки та основні школи повністю на естонську мову; підвищити за 4 роки заробітні плати вчителів до 120% від середньої заробітної плати; виділяти не менше 1% ВВП на наукові дослідження та сприяти залученню приватних інвестицій.

Вік обов’язкової шкільної освіти підвищується до 18 років – починаючи з випускників 2024 року.

Держфінансування вищої освіти планують збільшити на 15% упродовж 3 років – до 1,5% ВВП.

Планується оптимізація держапарату, щоби усунути дублювання функцій і таким чином зекономити на адміністративних витратах.

До 2027 року уряд хоче встановити мінімальну заробітну плату для працівників публічного сектора на рівні 60% від медіанної заробітної плати в Естонії. Із приватним сектором спробують домовитися про аналогічне підвищення.

Ставку подоходних податків для фізичних і юридичних осіб планують підвищити на 2% з 2025 року.

З липня 2024 року планується запровадження податку на володіння автомобілем.

Окрім того, плануються додаткові податки на використання пакування з пластику, підвищення акцизів на тютюн, алкоголь, азартні ігри.

Уряд хоче продовжити приватизацію нестратегічних держпідприємств; підвищувати енергоефективність будівель в країні, ухвалити комплексний закон про клімат.

Нагадаємо, раніше оголосили про розподіл посад у майбутньому уряді - міністр оборони залишиться незмінним, а портфель міністра закордонних справ отримав представник "Естонії 200".

Про цьогорічні парламентські вибори в Естонії "ЄвроПравда" детально розповідала у статті "Е-вибори проти популістів".