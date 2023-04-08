Новая коалиция в Эстонии в программе декларирует поддержку Украины по всем ключевым вопросам

"Партия реформ" действующего премьера Эстонии Каи Каллас, Eesti 200 и социал-демократы утвердили коалиционное соглашение, которое закладывает основу для программы правительства.

Об этом сообщает общественный вещатель ERR, пишет "Европейская правда".

Среди прочего, в коалиционном соглашении отмечают, что на фоне открытой войны России против Украины Эстония в ближайшие годы будет в "самой сложной ситуации безопасности со времен Второй мировой войны", в связи с чем расходы на оборону увеличивают до 3% ВВП на следующие четыре года - в дополнение к расходам на размещение союзнических сил.

Главным направлением развития сил обороны определили усиление ПВО, систем дальнего радиуса действия и увеличение запасов боеприпасов; предусматриваются меры поддержки эстонского военпрома, создание подразделения киберобороны и подразделения быстрого реагирования на вражеские действия в инфопространстве.

Кроме того, правительство планирует вместе с Латвией и Литвой работать над созданием миссий ПВО НАТО в странах Балтии.

Во внешней политике декларируют намерения добиваться дальнейшего усиления санкций против России и поддержку скорейшего открытия переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы.

Также будущее правительство обещает активно работать над привлечением России к ответственности за агрессию и военные преступления, направлением конфискованных российских активов на восстановление Украины, активно помогать в послевоенном восстановлении Украины.

В образовании декларируют намерения до 2027 года перевести детсады и основные школы полностью на эстонский язык; повысить за 4 года заработные платы учителей до 120% от средней заработной платы; выделять не менее 1% ВВП на научные исследования и способствовать привлечению частных инвестиций.

Возраст обязательного школьного образования повышается до 18 лет - начиная с выпускников 2024 года.

Госфинансирование высшего образования планируют увеличить на 15% в течение 3 лет - до 1,5% ВВП.

Планируется оптимизация госаппарата, чтобы устранить дублирование функций и таким образом сэкономить на административных расходах.

К 2027 году правительство хочет установить минимальную заработную плату для публичного сектора на уровне 60% от медианной заработной платы в Эстонии. С частным сектором попытаются договориться об аналогичном повышении.

Ставку подоходных налогов для физических и юридических лиц планируют повысить на 2% с 2025 года.

С июля 2024 года планируется введение налога на владение автомобилем.

Кроме того, планируются дополнительные налоги на использование упаковки из пластика, повышение акцизов на табак, алкоголь, азартные игры.

Правительство хочет продолжить приватизацию нестратегических госпредприятий; повышать энергоэффективность зданий в стране, принять комплексный закон о климате.

Напомним, ранее объявили о распределении должностей в будущем правительстве - министр обороны останется неизменным, а портфель министра иностранных дел получит представитель "Эстонии 200".