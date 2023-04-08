Вірменію відвідала делегація командування сухопутних військ США у Європі

У Вірменію приїздила делегація командування сухопутних військ США у Європі, під час візиту сторони обговорили поглиблення співпраці.

Як повідомляє "Радіо Азатутюн", про це оголосили у міністерстві оборони Вірменії.

Делегація на чолі із заступником начальника штабу командування сухопутних військ США у Європі, бригадним генералом Патріком Еллісом, перебувала в країні 5-7 квітня.

Сторони обговорили можливості навчання особового складу, спільних навчань, обміну досвідом і знаннями.

Делегація відвідала вірменські військові частини та навчальний центр "Зар" миротворчої бригади міноборони Вірменії.

Як повідомляли раніше, Вірменія цьогоріч планує долучитися до двох навчань, які організовує командування сухопутних військ США у Європі – KFOR та Saber Junction.

Нагадаємо, у березні прем’єр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив ОДКБ у тому, що очолюваний Москвою союз залишив його країну наодинці на тлі можливого відновлення гарячої фази війни з Азербайджаном.

Перед тим Вірменія відмовилася від своєї квоти заступника генерального секретаря Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), а до цього – від спільних навчань країн-учасниць ОДКБ.