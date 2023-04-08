Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Армению посетила делегация командования сухопутных войск США в Европе

Суббота, 8 апреля 2023, 18:54

В Армению приезжала делегация командования сухопутных войск США в Европе, во время визита стороны обсудили углубление сотрудничества.

Как сообщает "Радио Азатутюн", об этом объявили в министерстве обороны Армении.

Делегация во главе с заместителем начальника штаба командования сухопутных войск США в Европе, бригадным генералом Патриком Эллисом, находилась в стране 5-7 апреля.

Стороны обсудили возможности обучения личного состава, совместных учений, обмена опытом и знаниями.

Делегация посетила армянские воинские части и учебный центр "Зар" миротворческой бригады минобороны Армении.

Насколько известно, Армения в этом году присоединится к учениям Saber Junction, которые организует командование сухопутных войск США в Европе.

Напомним, в марте премьер Армении Никол Пашинян обвинил ОДКБ в том, что возглавляемый Москвой союз оставил его страну наедине на фоне возможного возобновления горячей фазы войны с Азербайджаном.

В марте Армения отказалась от своей квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ, а ранее в феврале - от совместных учений стран-участниц ОДКБ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Армения

Статьи

"ЕС готов дать Грузии статус кандидата, но у РФ есть заготовки и на этот случай"

Саломе Самадашвили: "Грузинское правительство не просто не делает все возможное для нашего кандидатства, но и устраивает саботаж нашему успеху в Евросоюзе".
7 апреля 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда

"В следующие полгода мы увидим движение в решении конфликта с Венгрией"

Тибор Томпа: "На сегодня мы имеем так называемое "потерянное поколение" украинских венгров. И, к сожалению, Будапешту этот процесс был выгоден..."
7 апреля 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Прямой путь к членству: как отказ от ПДЧ меняет процедуру вступления Украины в НАТО

Кулеба по итогам переговоров в Брюсселе объявил, что предоставление Украине Плана действий по членству снято с рассмотрения. Что это означает? (укр.)
6 апреля 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда