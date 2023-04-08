Армению посетила делегация командования сухопутных войск США в Европе

В Армению приезжала делегация командования сухопутных войск США в Европе, во время визита стороны обсудили углубление сотрудничества.

Как сообщает "Радио Азатутюн", об этом объявили в министерстве обороны Армении.

Делегация во главе с заместителем начальника штаба командования сухопутных войск США в Европе, бригадным генералом Патриком Эллисом, находилась в стране 5-7 апреля.

Стороны обсудили возможности обучения личного состава, совместных учений, обмена опытом и знаниями.

Делегация посетила армянские воинские части и учебный центр "Зар" миротворческой бригады минобороны Армении.

Насколько известно, Армения в этом году присоединится к учениям Saber Junction, которые организует командование сухопутных войск США в Европе.

Напомним, в марте премьер Армении Никол Пашинян обвинил ОДКБ в том, что возглавляемый Москвой союз оставил его страну наедине на фоне возможного возобновления горячей фазы войны с Азербайджаном.

В марте Армения отказалась от своей квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ, а ранее в феврале - от совместных учений стран-участниц ОДКБ.