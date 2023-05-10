Президентка Грузії пропонує скликати Раду нацбезпеки – переглянути умови в’їзду росіян

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у зв’язку з останніми рішеннями Москви закликає скликати Раду нацбезпеки та переглянути умови в’їзду росіян на територію Грузії.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Після рішень РФ про відновлення авіасполучення з Грузією і скасування віз для грузин Зурабішвілі провела брифінг, на якому наголосила, що Тбілісі "не потрібні подарунки Москви" і все це виглядає як провокація, що загострить політичну напругу у Грузії.

Саломе Зурабішвілі заявила, що Грузія має зібрати Раду нацбезпеки та переглянути умови в’їзду росіян до країни. Вона запропонувала розглянути "запровадження 3-місячних віз для Росії".

Журналісти припускають, що президентка могла мати на увазі не запровадження візового режиму, а скорочення дозволеного терміну безвізового перебування громадян РФ у Грузії з 1 року, як зараз, до 3 місяців.

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що Росія скасувала вимогу віз для громадян Грузії, які їдуть до РФ з нетривалими поїздками – що діяла з 2000 року, а також скасувала заборону авіарейсів з Росії до Грузії, що діяла з літа 2019 року – після подій, відомих як "ніч Гаврилова".

Останніми місяцями від представників РФ неодноразово лунали заяви про можливість відновлення прямих авіарейсів із Грузією. У правлячій партії Грузії схвально реагували на такі сигнали, а опозиція жорстко розкритикувала потенційне відновлення рейсів у час, коли світ, навпаки, обмежує контакти і співпрацю з Москвою через агресивну війну проти України.

У ЄС і США застерегли грузинську владу від відновлення авіасполучення з Росією.

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