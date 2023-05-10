Президент Грузии Саломе Зурабишвили в связи с последними решениями Москвы призывает созвать Совет нацбезопасности и пересмотреть условия въезда россиян на территорию Грузии.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

После решений РФ о восстановлении авиасообщения с Грузией и отмены виз для грузин Зурабишвили провела брифинг, на котором отметила, что Тбилиси "не нужны подарки Москвы" и все это выглядит как провокация, которая обострит политическое напряжение в Грузии.

Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия должна собрать Совет нацбезопасности и пересмотреть условия въезда россиян в страну. Она предложила рассмотреть "введение 3-месячных виз для России".

Журналисты предполагают, что президент могла иметь в виду не введение визового режима, а сокращение разрешенного срока безвизового пребывания граждан РФ в Грузии с 1 года, как сейчас, до 3 месяцев.

Напомним, 10 мая стало известно, что Россия отменяет требование виз для граждан Грузии, которые едут в РФ с непродолжительными поездками – действовавшее с 2000 года, а также отменила запрет авиарейсов из России в Грузию, действовавший с лета 2019 года – после событий, известных как "ночь Гаврилова".

В последние месяцы от представителей РФ неоднократно звучали заявления о возможности восстановления прямых авиарейсов с Грузией. В правящей партии Грузии одобрительно реагировали на такие сигналы, а оппозиция жестко раскритиковала потенциальное возобновление рейсов в то время, когда мир, наоборот, ограничивает контакты и сотрудничество с Москвой из-за агрессивной войны против Украины.

В ЕС и США предостерегли грузинские власти от восстановления авиасообщения с Россией.

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