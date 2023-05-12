Ердоган назвав "ганебними" слова свого суперника про втручання РФ у вибори в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав "ганебними" заяви свого суперника на виборах Кемаля Киличдароглу про втручання РФ у виборчий процес.

Заяву Ердогана наводить Anadolu, повідомляє "Європейська правда".

"Він (Киличдароглу. – Ред.) говорить про якесь "втручання" російської сторони. Тобі має бути соромно. Соромно. Якщо сьогодні я озвучу щось подібне і висловлюся про такий собі "слід" США, Німеччини, Франції чи Великої Британії у виборчих процесах у Туреччині, якою буде твоя реакція?" – сказав турецький президент.

Він стверджує, що авторами заяв Киличдароглу є сили, які прагнуть зупинити розвиток країни і не допустити досягнення цілей концепції "Століття Туреччини".

Нагадаємо, 11 травня кандидат на посаду президента Туреччини Кемаль Киличдароглу звинуватив Росію у втручанні у вибори, зазначивши, що росіяни стоять за "монтажами, змовами, діпфейками і записами", поширеними в інформаційному просторі. У Кремлі звинувачення заперечили.

Киличдароглу наполягає, що має докази спроб російського втручання у прийдешні вибори в країні.

Перший тур парламентських та президентських виборів у Туреччині відбудеться вже цієї неділі. За даними останнього опитування, нинішній турецький президент Реджеп Таїп Ердоган відстає від свого головного суперника Кемаля Киличдароглу на понад п'ять процентних пунктів. Така ситуація означає, що переможця, скоріш за все, визначатимуть у другому турі 28 травня.

Детально про вибори в Туреччині дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".

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