Эрдоган назвал "позорными" слова своего соперника о вмешательстве РФ в выборы в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "позорными" заявления своего соперника на выборах Кемаля Кылычдароглу о вмешательстве РФ в избирательный процесс.

Заявление Эрдогана приводит Anadolu, сообщает "Европейская правда".

"Он (Кылычдароглу. – Ред.) говорит о каком-то "вмешательстве" российской стороны. Тебе должно быть стыдно. Стыдно. Если сегодня я озвучу нечто подобное и выскажусь о неком "следе" США, Германии, Франции или Великобритании в избирательных процессах в Турции, какой будет твоя реакция?" – сказал турецкий президент.

Он утверждает, что авторами заявлений Кылычдароглу являются силы, которые стремятся остановить развитие страны и не допустить достижения целей концепции "Века Турции".

Напомним, 11 мая кандидат на пост президента Турции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в выборы, отметив, что россияне стоят за "монтажами, заговорами, дипфейками и записями", распространенными в информационном пространстве. В Кремле заявили о непричастности к вмешательству в избирательный процесс в Турции.

Кылычдароглу настаивает, что у него есть доказательства попыток российского вмешательства в грядущие выборы в стране.

Первый тур парламентских и президентских выборов в Турции состоится уже в это воскресенье. По данным последнего опроса, нынешний турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отстает от своего главного соперника Кемаля Кылычдароглу более чем на пять процентных пунктов. Такая ситуация означает, что победителя, скорее всего, будут определять во втором туре 28 мая.

Подробно о выборах в Турции смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды". Также читайте в статье: Эрдоган в шаге от поражения: как может изменить Турцию победа оппозиции.