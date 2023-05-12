ЄС погодився на зміну політики щодо Китаю – Боррель

Міністри закордонних справ держав-членів ЄС на неформальній зустрічі у п’ятницю погодились із оновленням стратегії щодо Китаю, яка визнає його як конкурента й суперника, але водночас закликає до діалогу з питань, що становлять взаємний інтерес.

Про це на пресконференції за підсумками засідання заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, передає кореспондент "Європейської правди".

"У нас було тривале обговорення, яке відобразило наш консенсус щодо Китаю, і радий оголосити, що колеги привітали документ, який ми представили", – заявив Боррель журналістам.

За словами європейського посадовця, документ "відображає реальність" у відносинах Пекіна і Брюсселя.

"Китай – опонент, партнер і конкурент. І є ключове слово – "залученість". Ми мусимо залучатись із Китаєм на багатьох фронтах, з багатьох питань. І водночас ми маємо конкурувати з Китаєм і зменшувати свою залежність, коли вони стають завеликими й несуть ризики", – пояснив він.

Топ-дипломат ЄС зазначив, що текст документа ще буде опрацьовуватись, та він загалом стосується економічної, політичної та безпекової взаємодії об’єднання з КНР.

Як повідомляли ЗМІ, у проєкті документа зовнішньополітичне відомство ЄС закликає 27 країн-членів скористатися "вікном можливостей" для зменшення ризику все більшого впливу Китаю на економічні та безпекові питання.

Також у документі стверджується, що комунікація між Брюсселем і Пекіном дозволить зменшити ризики й надмірну залежність від КНР, забезпечивши "передбачуваність і прозорість наших економічних і торговельних відносин".

В останні тижні європейські лідери активізували контакти з Китаєм, намагаючись залучити його як посередника до вирішення війни в Україні. Водночас, як відомо, Брюссель готується запровадити санкції проти китайських компаній, що допомагають РФ ухилятись від обмежень.