Молдова не пустила російського найманця, який хотів транзитом проїхати в Україну

Прикордонна поліція Молдови повідомила, що не пустила в країну російського найманця, який хотів транзитом дістатись до України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву молдовської прикордонної поліції.

За словами відомства, загалом за добу 34 іноземці отримали відмову у в'їзді у Молдову. Серед них був і громадянин Росії з інтернаціональної бригади "П’ятнашка". Поліція затримала росіянина в кишинівському аеропорту, йому заборонили в'їзд.

"Іноземця виявили в потоці пасажирів Міжнародного аеропорту Кишинева і він мав намір дістатися до України транзитом через територію нашої країни. Громадянин не мав права перетинати державний кордон, і після вжитих фільтраційних заходів був повернутий повітряним транспортом до країни походження", – повідомила прикордонна поліція Молдови.

Батальйон "П'ятнашка" – незаконне збройне формування, сформоване переважно з абхазців. За час війни в Україні це з’єднання воювало у лавах російських бойовиків.

Нагадаємо, нещодавно глава так званого представництва невизнаного Придністров’я у Росії Леонід Манаков закликав Росію збільшити чисельність її "миротворців", пояснюючи це зростанням безпекових ризиків.

У Кишиневі після цього поставили під сумнів право Манакова виступати з такими зверненнями.

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