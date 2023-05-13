Молдова не пустила российского наемника, который хотел транзитом проехать в Украину

Пограничная полиция Молдовы сообщила, что не пустила в страну российского наемника, который хотел транзитом добраться до Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление молдавской пограничной полиции.

По словам ведомства, всего за сутки 34 иностранца получили отказ во въезде в Молдову. Среди них был и гражданин России из интернациональной бригады "Пятнашка". Полиция задержала россиянина в кишиневском аэропорту, ему запретили въезд.

"Иностранца обнаружили в потоке пассажиров Международного аэропорта Кишинева и он намеревался добраться до Украины транзитом через территорию нашей страны. Гражданин не имел права пересекать государственную границу, и после принятых фильтрационных мер был возвращен воздушным транспортом в страну происхождения", – сообщила пограничная полиция Молдовы.

Батальон "Пятнашка" – незаконное вооруженное формирование, сформированное преимущественно из абхазцев. За время войны в Украине это соединение воевало в рядах российских боевиков.

Напомним, недавно глава так называемого представительства непризнанного Приднестровья в России Леонид Манаков призвал Россию увеличить численность ее "миротворцев", объясняя это ростом рисков безопасности.

В Кишиневе после этого поставили под сомнение право Манакова выступать с такими обращениями.

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