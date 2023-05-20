Санду: Для Молдови не залишилось нічого хорошого в СНД, Росія – головна проблема

Молдовська президентка Мая Санду підтримує поступовий вихід країни зі Співдружності незалежних держав, пояснюючи це тим, що Росія, яка там де-факто головує, зневажає інтереси Кишинева.

Про це вона сказала в інтерв’ю молдовському проєкту NonFiction, яке транслювалось у суботу, повідомляє "Європейська правда".

Санду запевнила, що Молдова більше ніколи не буде приймати в себе саміт СНД. "На жаль, те, що сталось за весь цей час, показало, що в цій спільноті для Республіки Молдова (нічого – ред.) хорошого не залишилось", – зазначила вона.

Президентка Молдови підкреслила, що країна готова будувати хороші відносини, зокрема й торговельні, з іншими країнами, але виходячи з поваги.

"Коли (відбуваються – ред.) постійні блокади, енергетичний шантаж, пропаганда і коли Росія – тому що найбільша проблема тут Російська Федерація – не поважає суверенність, вибір нашої держави, то тоді, звісно, ми маємо виходити і завжди виходимо з інтересів наших громадян", – наголосила Санду.

Молдова досі залишається членом СНД, проте у квітні в країні почали процес денонсації деяких договорів у рамках Співдружності незалежних держав.

У лютому тогочасний кандидат у прем'єри, а нині чинний глава уряду Молдови Дорін Речан пообіцяв почати денонсувати угоди, укладені в межах СНД.

У березні 2022 року після подання заявки на вступ до ЄС, президентка Мая Санду зазначила, що країна обере час для виходу з СНД, коли Молдова досягне "достатнього прогресу на європейському шляху".