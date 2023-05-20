Санду: Для Молдовы не осталось ничего хорошего в СНГ, Россия - главная проблема

Молдавский президент Майя Санду поддерживает постепенный выход страны из Содружества независимых государств, объясняя это тем, что Россия, которая там де-факто председательствует, пренебрегает интересами Кишинева.

Об этом она сказала в интервью молдавскому проекту NonFiction, которое транслировалось в субботу, сообщает "Европейская правда".

Санду заверила, что Молдова больше никогда не будет принимать у себя саммит СНГ. "К сожалению, то, что произошло за все это время, показало, что в этом сообществе для Республики Молдова (ничего – ред.) хорошего не осталось", – отметила она.

Президент Молдовы подчеркнула, что страна готова строить хорошие отношения, в том числе и торговые, с другими странами, но исходя из уважения.

"Когда (происходят – ред.) постоянные блокады, энергетический шантаж, пропаганда и когда Россия – потому что самая большая проблема здесь Российская Федерация – не уважает суверенность, выбор нашего государства, то тогда, конечно, мы должны выходить и всегда исходим из интересов наших граждан", – подчеркнула Санду.

Молдова до сих пор остается членом СНГ, однако в апреле в стране начали процесс денонсации некоторых договоров в рамках Содружества независимых государств.

В феврале тогдашний кандидат в премьеры, а ныне действующий глава правительства Молдовы Дорин Речан пообещал начать денонсировать соглашения, заключенные в рамках СНГ.

В марте 2022 года после подачи заявки на вступление в ЕС, президент Майя Санду отметила, что страна выберет время для выхода из СНГ, когда Молдова достигнет "достаточного прогресса на европейском пути".