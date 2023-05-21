Латвия отказала в убежище россиянину, якобы сбежавшему от службы в армии

Управление по делам гражданства и миграции Латвии и суд отказали в предоставлении убежища гражданину России, который утверждал, что российские власти хотели насильно отправить его воевать в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В июле прошлого года гражданин России прибыл в Латвию самолетом из Грузии и попросил убежища. Мужчина утверждал, что российские власти хотели насильно отправить его воевать в Украину.

По словам россиянина, задним числом был составлен контракт от его имени, его якобы вызвали в военный комиссариат, где пригрозили, что в случае отказа ехать на войну, замучают до смерти.

В материалах дела говорится о том, что еще в 2012 году в связи с угрозой возбуждения уголовного дела и тюремного заключения россиянин подал прошение о предоставлении убежища в Польше. Не дожидаясь решения, мужчина решил отправиться во Францию, где также подал прошение о предоставлении убежища, но получил отказ.

С 2017 по 2021 год заявитель отбывал тюремный срок во Франции за насилие в семье, а позже – за кражу, хотя и не признал себя виновным.

Весной 2021 года после освобождения мужчину депортировали из Франции в Россию, где, по его словам, он подвергался допросам, пыткам и вымогательству денег, в том числе насилию сексуального характера, со стороны представителей российских, а затем и чеченских властей.

В декабре 2021 года мужчина выехал в Турцию, там он некоторое время работал, пока его не задержали за нарушение иммиграционных правил. Летом 2022 года мужчина отправился из Турции в Грузию с целью уехать к жене, которая проживает в Латвии. Затем он собирался попросить в Латвии убежища.

В Латвии мужчине было отказано в предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

По информации управления по делам гражданства, мужчина не предоставил никаких доказательств сексуального насилия над ним в Чечне. В целом его объяснения тоже были противоречивы.

"Объяснения гражданина РФ противоречат представленным им доказательствам. Учитывая вышеизложенное, есть основания сомневаться в достоверности сведений, предоставленных заявителем, а доверять мужчине вообще нет оснований", – сказано в решении.

Не согласившись с решением управления, россиянин обратился в районный административный суд, который отклонил заявление.

В своем решении суд сослался на заключение Службы Госбезопасности Латвии, в котором указывалось, что мужчина мог умышленно исказить информацию и факты своей биографии с целью обеспечения более благоприятных условий для ходатайства о предоставлении убежища.

В заключении СГБ указано, что предоставление заявителю статуса беженца или альтернативного статуса может угрожать безопасности государства и общества (причастность к преступной деятельности и контактам с исламскими экстремистскими организациями).

Ранее сообщалось, что гражданин России, который выехал в Латвию, опасаясь возможной мобилизации и принуждения к участию в войне против Украины, через суд добился права на политическое убежище.