Вибори в Туреччині: Опозиційне агентство заявляє про перевагу Киличдароглу

Турецьке опозиційне інформаційне агентства ANKA заявляє, що після підрахунку 70,9% голосів у другому турі виборів президента в Туреччині лідирує опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після підрахунку 70,9% голосів, заявляє агентство, Киличдароглу лідирує з 50,88%, тоді як Ердоган отримує 49,12%.

У той самий час державне агентство Anadolu заявляє, що підраховано вже 79% голосів виборців. За його даними, Ердоган лідирує з 53,7%, у Киличдароглу – 46,3%.

Явка на виборах наразі становить 85%.

Президентські вибори в Туреччині, які проходять у неділю, є одними з найвідповідальніших у новітній історії країни. Якщо Ердоган переможе, він може залишатися при владі до 2028 року.

Після трьох термінів на посту прем’єр-міністра і двох президентських термінів Ердоган є лідером Туреччини, який найдовше керує країною.

Опитування, проведене соціологічною компанією Konda 20-21 травня, показало підтримку Ердогана на рівні 52,7%, а його суперника Киличдароглу – 47,3%.

Про те, чи виправдані сподівання опозиції на покращення результату голосування у другому турі, читайте в статті Ердоган за крок до перемоги: як вибори у Туреччині вплинуть на політику щодо РФ та України.