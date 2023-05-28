Выборы в Турции: Оппозиционное агентство заявляет о преимуществе Кылычдароглу

Турецкое оппозиционное информационное агентство ANKA заявляет, что после подсчета 70,9% голосов во втором туре выборов президента в Турции лидирует оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После подсчета 70,9% голосов, заявляет агентство, Кылычдароглу лидирует с 50,88%, тогда как Эрдоган получает 49,12%.

В то же время государственное агентство Anadolu заявляет, что подсчитано уже 79% голосов избирателей. По его данным, Эрдоган лидирует с 53,7%, у Киличдароглу – 46,3%.

Явка на выборах на данный момент составляет 85%.

Президентские выборы в Турции, которые проходят в воскресенье, являются одними из самых ответственных в новейшей истории страны. Если Эрдоган победит, он может оставаться у власти до 2028 года.

После трех сроков на посту премьер-министра и двух президентских сроков Эрдоган является лидером Турции, который дольше всех руководит страной.

Опрос, проведенный социологической компанией Konda 20-21 мая, показал поддержку Эрдогана на уровне 52,7%, а его соперника Кылычдароглу – 47,3%.

О том, оправданы ли надежды оппозиции на улучшение результата голосования во втором туре, читайте в статье Эрдоган за шаг до победы: как выборы в Турции повлияют на политику в отношении РФ и Украины.