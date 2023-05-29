Президент Сербії заявив, що прем’єр Косова мріє бути Зеленським

Президент Сербії Александар Вучич заявив у неділю, що найскладніша ситуація щодо Косова ще попереду, оскільки прем’єр-міністр Косова Альбін Курті мріє стати схожим на президента України Володимира Зеленського.

Про це він сказав сербському Pink TV, повідомляє "Європейська правда".

За словами Вучича, в Косові станеться те, чого Сербія досі не бачила і "не могла мріяти".

"І все через провокаційні дії і страшенно безвідповідальну поведінку Альбіна Курті (прем’єр-міністра Косова. – Ред.). Я боюся загальної незахищеності, нестабільності, я боюся навіть великих конфліктів, тому що я знаю, що серби цього не толеруватимуть, і я знаю, що цей інший, який все спричинив, не хоче йти у відставку, тому що він прагне і мріє бути якимось Зеленським", – сказав Вучич.

Напруга між Белградом і Приштиною зросла в п’ятницю після того, як поліція в Косові зіткнулася з місцевими сербами, які намагалися заблокувати новообраному меру-етнічному албанцю доступ до його офісу.

За словами Вучича, косовські серби не будуть сидіти склавши руки, вони обов'язково протестуватимуть, вимагаючи повернення своїх муніципальних будівель, які "узурпував і відібрав у них режим Альбіна Курті з брутальним застосуванням поліції".

Вучич також розповів про заплановані переговори з європейськими лідерами щодо Косова.

"Наступними днями, у вівторок і середу, у мене будуть зустрічі з Емманюелем Макроном у Братиславі, з усіма регіональними лідерами та Мірославом Лайчаком, а 1 червня я поїду до Кишинева, де Європейська політична спільнота проведе велику зустріч за участі 46 європейських лідерів", – сказав Вучич.

Через спалах напруги у п’ятницю Сербія наказала своїй армії просунутися до кордону з Косовом, а у НАТО закликали Приштину не вдаватись до ескалаційних дій.