Президент Сербии заявил, что премьер Косово мечтает быть Зеленским

Президент Сербии Александар Вучич заявил в воскресенье, что самая сложная ситуация по Косово еще впереди, поскольку премьер-министр Косово Альбин Курти мечтает стать похожим на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сказал сербскому Pink TV, сообщает "Европейская правда".

По словам Вучича, в Косово произойдет то, чего Сербия до сих пор не видела и "не могла мечтать".

"И все из-за провокационных действий и ужасно безответственного поведения Альбина Курти (премьер-министра Косово. – Ред.). Я боюсь общей незащищенности, нестабильности, я боюсь даже больших конфликтов, потому что я знаю, что сербы этого не будут терпеть, и я знаю, что этот другой, который все вызвал, не хочет уходить в отставку, потому что он стремится и мечтает быть каким-то Зеленским", – сказал Вучич.

Напряжение между Белградом и Приштиной возросло в пятницу после того, как полиция в Косово столкнулась с местными сербами, которые пытались заблокировать новоизбранному мэру-этническому албанцу доступ к его офису.

По словам Вучича, косовские сербы не будут сидеть сложа руки, они обязательно будут протестовать, требуя возвращения своих муниципальных зданий, которые "узурпировал и отобрал у них режим Альбина Курти с грубым применением полиции".

Вучич также рассказал о запланированных переговорах с европейскими лидерами по Косово.

"На днях, во вторник и среду, у меня будут встречи с Эмманюэлем Макроном в Братиславе, со всеми региональными лидерами и Мирославом Лайчаком, а 1 июня я поеду в Кишинев, где Европейское политическое сообщество проведет большую встречу с участием 46 европейских лидеров", – сказал Вучич.

Из-за вспышки напряжения в пятницу Сербия приказала своей армии продвинуться к границе с Косово, а в НАТО призвали Приштину не прибегать к эскалационным действиям.