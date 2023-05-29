Берлін пообіцяв відповідь на обмеження німецької присутності в Росії

Посольство Німеччини в Москві назвало ескалацією рішення російської влади обмежити кількість співробітників німецьких представництв у Росії та пообіцяло відповідь.

Про це йдеться у повідомленні посольства, поширеному у неділю, 28 травня, пише "Європейська правда".

"Російський уряд, йдучи на ескалацію, повідомив уряд Федеративної Республіки Німеччина про своє рішення встановити максимально допустиму чисельність співробітників німецьких представництв у Росії, у такий спосіб значно обмеживши присутність німецьких представництв і організацій, яка існувала протягом багатьох років. Про цей крок 22 квітня публічно повідомило Міністерство закордонних справ Росії", – заявили у посольстві.

Ці нові обмеження, встановлені російською стороною в односторонньому порядку, які набувають чинності на початку червня, стосуватимуться не тільки співробітників посольства і генеральних консульств, але також і співробітників німецьких культурних організацій, до числа яких належать представництва Інституту ім. Гете і німецькі школи, зазначили у дипвідомстві.

Як додали німецькі дипломати, це нічим не виправдане рішення російського уряду змушує уряд Німеччини серйозно скоротити свою присутність у Росії в усіх напрямках.

"Ухвалюючи це рішення, російський уряд усвідомлював, що воно торкнеться великої кількості російських громадян, які працювали в німецьких закордонних представництвах, культурних організаціях і школах у Росії, які тим самим втратять свої робочі місця", – зазначили у посольстві.

Уряд Німеччини намагатиметься за допомогою персоналу, що залишився, зберегти дипломатичну і консульську присутність у Росії і забезпечити роботу організацій, які підпали під скорочення чисельності співробітників. При цьому штат співробітників у всіх сферах буде значно скорочено.

"З огляду на введені російською стороною в односторонньому порядку обмеження, Федеративна Республіка Німеччина зробить кроки, націлені на дотримання фактичного паритету щодо російської присутності в Німеччині на практиці", – сказано у заяві.

Нещодавно стало відомо, що сотні німецьких державних службовців змушені будуть покинути Росію через рішення Москви скоротити кількість співробітників німецьких установ у країні.

У квітні Німеччину покинула двозначна кількість співробітників російських спецслужб, і тоді російське МЗС заявило про "ворожі дії Берліна" та оголосило про наслідки.