Берлин пообещал ответ на ограничение немецкого присутствия в России

Посольство Германии в Москве назвало эскалацией решение российских властей ограничить количество сотрудников немецких представительств в России и пообещало ответ.

Об этом говорится в сообщении посольства, распространенном в воскресенье, 28 мая, пишет "Европейская правда".

"Российское правительство, идя на эскалацию, сообщило правительству Федеративной Республики Германия о своем решении установить максимально допустимую численность сотрудников немецких представительств в России, таким образом значительно ограничив присутствие немецких представительств и организаций, которая существовала в течение многих лет. Об этом шаге 22 апреля публично сообщило Министерство иностранных дел России", – заявили в посольстве.

Эти новые ограничения, установленные российской стороной в одностороннем порядке, которые вступают в силу в начале июня, будут касаться не только сотрудников посольства и генеральных консульств, но также и сотрудников немецких культурных организаций, к числу которых относятся представительства Института им. Гете и немецкие школы, отметили в дипведомстве.

Как добавили немецкие дипломаты, это ничем не оправданное решение российского правительства вынуждает правительство Германии серьезно сократить свое присутствие в России по всем направлениям.

"Принимая это решение, российское правительство осознавало, что оно коснется большого количества российских граждан, которые работали в немецких зарубежных представительствах, культурных организациях и школах в России, которые тем самым потеряют свои рабочие места", – отметили в посольстве.

Правительство Германии будет пытаться с помощью оставшегося персонала сохранить дипломатическое и консульское присутствие в России и обеспечить работу организаций, которые подпали под сокращение численности сотрудников. При этом штат сотрудников во всех сферах будет значительно сокращен.

"Учитывая введенные российской стороной в одностороннем порядке ограничения, Федеративная Республика Германия предпримет шаги, нацеленные на соблюдение фактического паритета в отношении российского присутствия в Германии на практике", – сказано в заявлении.

Недавно стало известно, что сотни немецких государственных служащих вынуждены будут покинуть Россию из-за решения Москвы сократить количество сотрудников немецких учреждений в стране.

В апреле Германию покинуло двузначное количество сотрудников российских спецслужб, и тогда российский МИД заявил о "враждебных действиях Берлина" и объявил о последствиях.