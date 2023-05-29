Столкновения на севере Косово: СМИ пишут о двух раненых сербах

По меньшей мере двое сербов получили ранения во время столкновений на севере частично признанного Косово в понедельник после того, как миротворческие силы НАТО KFOR и косовская полиция применили свето-шумовые гранаты и, возможно, огнестрельное оружие.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщило издание Kosovo-Online.

Стычки вспыхнули в городе Звечан в Косовско-Митровицком округе. По сообщениям СМИ, ситуация обострилась после того, как члены просербской местной партии "Сербский список", протестовавшие под зданием муниципалитета, прорвали кордон полицейских и миротворцев.

ФОТО: KOSOVO-ONLINE

После этого силы KFOR применили свето-шумовые гранаты, а полиция Косово якобы открыла огонь из стрелкового оружия. Улицы, прилегающие к админзданию муниципалитета, охватил дым, к месту событий прибыли несколько карет скорой помощи.

Как пишет Kosovo-Online, один из двух раненых косовских сербов якобы получил серьезные огнестрельные ранения. Обоих доставили в больницу Косовской Митровицы.

Напомним, на прошлой неделе в нескольких муниципалитетах на севере Косово возникли столкновения: полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона сербских протестующих. Причиной стал отказ местных сербов участвовать в местных выборах в апреле и признавать их результаты.

В воскресенье генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал правительство Косова снизить напряженность в отношениях с Сербией. А президент Сербии Александар Вучич привел армию страны в полную боевую готовность и приказал ее частям приблизиться к границе с Косовом.

Сербы, которые составляют большинство на севере Косово, до сих пор считают Белград своей столицей. А этнические албанцы составляют более 90% населения Косово в целом, но косовские сербы на севере уже давно требуют выполнения соглашения 2013 года о создании ассоциации автономных муниципалитетов на их территории.