Прем'єр Норвегії: мир після війни має бути тільки на умовах України

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре наголосив, що мир в Україні після завершення війни має бути створений на умовах Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Гельсінкі на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським та лідерами країн Північної Європи.

"Я хочу підкреслити, що ця війна має завершитися. І агресор має її закінчити. Коли йдеться про мир, він має бути на умовах країни, яка зазнала нападу. Тому ми обговорювали формулу миру України, представлені 10 пунктів. Я вважаю, що це амбіційний план для миру і ми будемо вивчати кожний з цих 10 пунктів, щоб зрозуміти, в якому з них ми можемо зробити конкретний внесок", – сказав Стьоре.

Він додав, що зараз потрібен процес, в якому країни, що підтримують мир в Україні, візьмуть цей план і вивчать, який прямий внесок вони можуть зробити.

"Тому що цей мир не може лягати лише на ваші плечі, пане президент. Ми підтримуємо вас у захисті країни і ми підтримаємо вас у побудові миру. Це не тільки ваша битва, це питання важливе і для нас", – додав норвезький прем'єр.

Як відомо, у середу Зеленський прибув з несподіваним візитом до Фінляндії для участі у Нордично-українському саміті лідерів та низки двосторонніх зустрічей.