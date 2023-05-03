Премьер Норвегии: мир после войны должен быть только на условиях Украины

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подчеркнул, что мир в Украине после завершения войны должен быть создан на условиях Киева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в Хельсинки на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским и лидерами стран Северной Европы.

"Я хочу подчеркнуть, что эта война должна завершиться. И агрессор должен ее закончить. Когда речь идет о мире, он должен быть на условиях страны, которая подверглась нападению. Поэтому мы обсуждали формулу мира Украины, представлены 10 пунктов. Я считаю, что это амбициозный план для мира и мы будем изучать каждый из этих 10 пунктов, чтобы понять, в каком из них мы можем сделать конкретный вклад", – сказал Стьоре.

Он добавил, что сейчас нужен процесс, в котором страны, поддерживающие мир в Украине, возьмут этот план и изучат, какой прямой вклад они могут сделать.

"Потому что этот мир не может ложиться только на ваши плечи, господин президент. Мы поддерживаем вас в защите страны и мы поддержим вас в построении мира. Это не только ваша битва, этот вопрос важен и для нас", – добавил норвежский премьер.

Как известно, в среду Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Финляндию для участия в Нордично-украинском саммите лидеров и ряда двусторонних встреч.