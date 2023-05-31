У Бундестазі закликали схвалити прохання України про постачання далекобійних ракет Taurus

Німеччина повинна задовольнити прохання України про постачання крилатих далекобійних ракет Taurus.

Таку думку висловив в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland експерт з питань оборони, депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Александр Мюллер, повідомляє "Європейська правда".

"Україна все ще потребує нашої солідарності в захисті своєї країни від агресора", – сказав Мюллер.

За його словами, вирішальним фактором у цьому питанні є потреба з української сторони та наявність відповідних запасів з німецької сторони.

"Якщо і те, й інше зважено і виправдано, то нічого не можна заперечити проти відправки, щоб Україна могла продовжувати захищатися від нападу Росії, який порушує міжнародне право", – додав депутат.

Авіаційна дозвукова крилата ракета Taurus KEPD 350 великої дальності призначена для високоточного ураження захищених цілей на дальності до 500 км. Ракета вагою 1400 кг та довжиною 5 метрів розроблена компанією Taurus Systems GmbH – спільним підприємством MBDA Deutschland та шведської компанії Saab Bofors Dynamics AB.

27 травня стало відомо, що Україна офіційно звернулася до Німеччини з проханням про постачання крилатих ракет Taurus.

За кілька днів до цього експерт ХДС з питань оборони Родеріх Кізеветтер висловився на користь постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну. За його словами, ці ракети з дальністю дії до 500 кілометрів дозволять "завдати удару по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту".

Міністр оборони Борис Пісторіус обережно відреагував на пропозицію Кізеветтера. Водночас він також сказав, що "вважає, що ми повинні підтримати Україну всіма дозволеними міжнародним правом системами, необхідними для перемоги в цій війні, і які ми можемо надати".