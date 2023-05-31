В Бундестаге призвали одобрить просьбу Украины о поставках дальнобойных ракет Taurus

Германия должна удовлетворить просьбу Украины о поставках крылатых дальнобойных ракет Taurus.

Такое мнение высказал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland эксперт по вопросам обороны, депутат Бундестага от Свободной демократической партии Александр Мюллер, сообщает "Европейская правда".

"Украине все еще нужна наша солидарность в защите от агрессора", – сказал Мюллер.

По его словам, решающим фактором в этом вопросе является потребность с украинской стороны и наличие соответствующих запасов с немецкой стороны.

"Если и то, и другое взвешено и оправдано, то ничего нельзя возразить против отправки, чтобы Украина могла продолжать защищаться от нападения России, которое нарушает международное право", – добавил депутат.

Авиационная дозвуковая крылатая ракета Taurus KEPD 350 большой дальности предназначена для высокоточного поражения защищенных целей на дальности до 500 км. Ракета весом 1400 кг и длиной 5 метров разработана компанией Taurus Systems GmbH – совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской компании Saab Bofors Dynamics AB.

27 мая стало известно, что Украина официально обратилась к Германии с просьбой о поставках крылатых ракет Taurus.

За несколько дней до этого эксперт ХДС по вопросам обороны Родерих Кизеветтер высказался в пользу поставки немецких крылатых ракет Taurus в Украину. По его словам, эти ракеты с дальностью действия до 500 километров позволят "нанести удар по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта".

Министр обороны Борис Писториус осторожно отреагировал на предложение Кизеветтера. В то же время он также сказал, что "считает, что мы должны поддержать Украину всеми разрешенными международным правом системами, необходимыми для победы в этой войне, которые мы можем предоставить".