Макрон допустив відмову від арешту Путіна для Гааги задля переговорів про мир

Президент Франції Емманюель Макрон допустив, що російського лідера Владіміра Путіна, можливо, не вдасться заарештувати й видати Міжнародному кримінальному суду в Гаазі, якщо з ним треба буде вести переговори про мир.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, Макрон заявив у промові перед самітом Європейської політичної спільноти в Молдові.

"Якщо через кілька місяців у нас буде вікно для переговорів (України та Росії – ред.), то питання буде в арбітражі між судом і переговорами, і вам доведеться вести переговори з лідерами, які є де-факто, і я думаю, що переговори будуть пріоритетом", – сказав французький лідер.

"Ви можете поставити себе в таке становище, коли ви скажете: "Я хочу, щоб ви сіли у в'язницю, але ви – єдиний, з ким я можу вести переговори", – додав він.

Нагадаємо, в березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Путін "заслуговує на те, щоб бути засудженим" і доставленим до Гааги.

Детальніше про те, як мають переслідувати РФ за злочин агресії, в відеоінтерв'ю "ЄвроПравді" розповів головний представник України у питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування РФ, Антон Кориневич.