Макрон допустил отказ от ареста Путина для Гааги ради переговоров о мире

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что российского лидера Владимира Путина, возможно, не удастся арестовать и выдать Международному уголовному суду в Гааге, если с ним надо будет вести переговоры о мире.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, Макрон заявил в речи перед саммитом Европейского политического сообщества в Молдове.

"Если через несколько месяцев у нас будет окно для переговоров (Украины и России – ред.), то вопрос будет в арбитраже между судом и переговорами, и вам придется вести переговоры с лидерами, которые являются де-факто, и я думаю, что переговоры будут приоритетом", – сказал французский лидер.

"Вы можете поставить себя в такое положение, когда вы скажете: "Я хочу, чтобы вы сели в тюрьму, но вы – единственный, с кем я могу вести переговоры", – добавил он.

Напомним, в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Путин "заслуживает того, чтобы быть осужденным" и доставленным в Гаагу.

Подробнее о том, как должны преследовать РФ за преступление агрессии, в видеоинтервью "ЕвроПравде" рассказал главный представитель Украины по вопросам, касающимся международного юридического преследования РФ, Антон Кориневич.