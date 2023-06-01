Германия приняла на лечение 750 раненых людей из Украины

С начала российской агрессивной войны Германия приняла на лечение 750 раненых из Украины и соседних стран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Кое-где очень серьезно раненых и травмированных людей вывезли из зоны боевых действий, "чтобы они могли получить от нас лучшее возможное медицинское лечение", заявила федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер.

Сейчас около 2250 пациентов из Украины были приняты в странах ЕС и других странах, оказывающих им поддержку.

Больше всего раненых приняла Германия, за ней следуют Норвегия (около 250), Польша и Испания (обе около 230), пояснили в Министерстве внутренних дел Германии.

Как сообщалось, Украина с начала российского вторжения получила около 90 тысяч тонн помощи в натуральной форме, например оборудования и медикаментов, через Механизм гражданской защиты ЕС.