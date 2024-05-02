Норвегія хоче збільшити бюджет на оборону та досягне 2% ВВП з середини року

Уряд Норвегії запропонував збільшити видатки на збройні сили на 7 млрд крон, після чого країна у 2024 році досягне витрат на оборону на рівні 2% від ВВП.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявив, що уряд пропонує збільшити видатки на збройні сили у переглянутому бюджеті на 7 млрд норвезьких крон.

"Інвестиції, які ми зараз робимо – це інвестиції, які ми зобов’язані і можемо робити, і не маємо зволікати… З тим, що ми анонсуємо сьогодні та анонсували раніше у квітні, Норвегія досягне цільового показника НАТО на рівні 2% ВВП з середини 2024 року", – зазначив прем’єр.

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Стьоре розповів, що інвестиції в армію будуть стосуватися, серед іншого, оновлення інфраструктури та придбання засобів протиповітряної оборони.

"Досягнення цілі у 2% ВВП важливе для того, щоб показати нашим союзникам, що ми є надійною країною НАТО, що ми зміцнюємо нашу оборону і нам можна довіряти", – зазначив міністр фінансів Трюгве Слагсвольд Ведум.

Уряд планує поступово збільшувати оборонний бюджет упродовж наступних років, щоб на 2036 рік він становив 166 млрд норвезьких крон.

Нагадаємо, нещодавно уряд Норвегії анонсував додаткові 600 млн доларів на допомогу Україні, партії у парламенті підтримали цю пропозицію.

Очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде під час візиту до Києва повідомив, що Україна і Норвегія завершили переговори щодо двосторонньої безпекової угоди та підпишуть її на наступній зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Дата зустрічі ще не оголошена.