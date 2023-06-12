У Латвії призупинили операції з пересадки печінки через розслідування смертей пацієнтів

У Латвії лікарі занепокоєні через призупинення програми з трансплантації печінки через розслідування низки смертельних випадків після проведення такої операції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Призупинення трансплантацій вже коштувала життя одному з пацієнтів. Зазначається, що у Латвійському інфекційному центрі помер 28-річний чоловік, який потребував пересадки печінки. Лікарі до останнього дня боролися за те, щоб доставити його до Каунаса в Литві і пересадити там орган, однак цього не вдалося зробити, оскільки не було укладено міждержавну угоду.

Операції з трансплантації печінки у Латвії призупинили після того, як після проведення пересадки померли 8 з 13 пацієнтів. Інспекція охорони здоров'я проводить оцінку цих операцій, однак пів року по тому досі немає результатів.

Тим часом до лікарів потрапляє все більше пацієнтів, які потребують трансплантації.

У Міністерстві охорони здоров’я Латвії вважають, що проблему можна було б вирішити за допомогою форми S2 – державного гарантійного листа про те, що Латвія оплатить послуги, надані за кордоном.

За словами директора департаменту з лікувальних питань МОЗ Саніти Янкі, для отримання форми S2 потрібне рішення консиліуму лікарів.

Паралельно розглядається питання про те, що трансплантації печінки можна було б довірити лікарям із сусідніх країн, наприклад, з Естонії.

Як зазначають у МОЗ, у латвійських лікарів недостатньо практики для проведення трансплантацій.

Чи вдасться відновити трансплантації печінки в Латвії, стане зрозуміло лише восени.

Нагадаємо, в Італії смертельне побиття лікарняної психіатрині колишнім пацієнтом призвело до закликів поліпшити охорону психічного здоров'я і намірів уряду пришвидшити реформу.