В Латвии приостановили операции по пересадке печени из-за расследования смертей пациентов

В Латвии врачи обеспокоены приостановлением программы по трансплантации печени из-за расследования ряда смертельных случаев после проведения такой операции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Приостановление трансплантаций уже стоило жизни одному из пациентов. Отмечается, что в Латвийском инфекционном центре умер 28-летний мужчина, нуждавшийся в пересадке печени. Врачи до последнего дня боролись за то, чтобы доставить его в Каунас в Литве и пересадить там орган, однако этого не удалось сделать, поскольку не было заключено межгосударственное соглашение.

Операции по трансплантации печени в Латвии приостановили после того, как после проведения пересадки умерли 8 из 13 пациентов. Инспекция здравоохранения проводит оценку этих операций, однако полгода спустя до сих пор нет результатов.

Тем временем к врачам попадает все больше пациентов, нуждающихся в трансплантации.

В Министерстве здравоохранения Латвии считают, что проблему можно было бы решить с помощью формы S2 – государственного гарантийного письма о том, что Латвия оплатит услуги, оказанные за рубежом.

По словам директора департамента по лечебным вопросам Минздрава Саниты Янки, для получения формы S2 требуется решение консилиума врачей.

Параллельно рассматривается вопрос о том, что трансплантацию печени можно было бы доверить врачам из соседних стран, например из Эстонии.

Как отмечают в Минздраве, у латвийских врачей недостаточно практики для проведения трансплантаций.

Удастся ли возобновить трансплантации печени в Латвии, станет понятно только осенью.

Напомним, в Италии смертельное избиение больничного психиатра бывшим пациентом привело к призывам улучшить охрану психического здоровья и намерениям правительства ускорить реформу.