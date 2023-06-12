В Латвии приостановили операции по пересадке печени из-за расследования смертей пациентов
В Латвии врачи обеспокоены приостановлением программы по трансплантации печени из-за расследования ряда смертельных случаев после проведения такой операции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.
Приостановление трансплантаций уже стоило жизни одному из пациентов. Отмечается, что в Латвийском инфекционном центре умер 28-летний мужчина, нуждавшийся в пересадке печени. Врачи до последнего дня боролись за то, чтобы доставить его в Каунас в Литве и пересадить там орган, однако этого не удалось сделать, поскольку не было заключено межгосударственное соглашение.
Операции по трансплантации печени в Латвии приостановили после того, как после проведения пересадки умерли 8 из 13 пациентов. Инспекция здравоохранения проводит оценку этих операций, однако полгода спустя до сих пор нет результатов.
Тем временем к врачам попадает все больше пациентов, нуждающихся в трансплантации.
В Министерстве здравоохранения Латвии считают, что проблему можно было бы решить с помощью формы S2 – государственного гарантийного письма о том, что Латвия оплатит услуги, оказанные за рубежом.
По словам директора департамента по лечебным вопросам Минздрава Саниты Янки, для получения формы S2 требуется решение консилиума врачей.
Параллельно рассматривается вопрос о том, что трансплантацию печени можно было бы доверить врачам из соседних стран, например из Эстонии.
Как отмечают в Минздраве, у латвийских врачей недостаточно практики для проведения трансплантаций.
Удастся ли возобновить трансплантации печени в Латвии, станет понятно только осенью.
Напомним, в Италии смертельное избиение больничного психиатра бывшим пациентом привело к призывам улучшить охрану психического здоровья и намерениям правительства ускорить реформу.