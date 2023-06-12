У Швейцарії почався суд над поліцейськими через смерть темношкірого 

Шестеро швейцарських поліцейських у понеділок постали перед судом за звинуваченням у смерті темношкірого чоловіка, в якого стався серцевий напад після того, як його затиснули під час арешту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Поліцейських, усі з яких є білими, звинувачують у "вбивстві через недбалість" у зв'язку зі смертю Майка Бен Пітера, 39-річного нігерійця, у Лозанні в 2018 році.

Всі підсудні заперечують будь-які правопорушення і кажуть, що смерть темношкірого чоловіка була спричинена іншими факторами.

Їхні адвокати відкидають будь-які порівняння зі смертю Джорджа Флойда у США, який помер після того, як під час арешту в Міннеаполісі в 2020 році офіцер більше дев'яти хвилин стояв коліном на його шиї.

Смерть Бена Пітера викликала протести активістів, які звинуватили швейцарську поліцію в інституційному расизмі. Поліція заперечує це звинувачення.

Суддя розпочав судовий процес коментарем, що це "болюча справа", і попросив людей, які спостерігали за процесом, в тому числі вдову і брата Бена Пітера, зберігати спокій.

Адвокат сім'ї Бена Пітера Саймон Нтах заявив суду, що вважати смерть нещасним випадком – це "образа розсудливості".

Він сказав, що становище, в якому перебував Бен Пітер, можна порівняти з ситуацією, в якій перебував Джордж Флойд, що "в кінцевому підсумку спровокувало серцевий напад".

Згідно з обвинувальним висновком, поліцейські вперше помітили Бена Пітера під час патрулювання, коли він підняв сумку, в якій, як пізніше з'ясувалося, була марихуана.

В обвинувальному висновку сказано, що Бен Пітер не підкорився вимогам поліції, і поліцейські застосували перцевий балончик та били його ногами по ребрах і промежині, щоб повалити на землю і надягти наручники.

Чоловік продовжував боротися, коли кілька поліцейських тримали його обличчям донизу протягом трьох хвилин, поки не помітили, що він втратив свідомість.

Пізніше Бен Пітер помер від серцевого нападу, причиною якого, як зазначено в обвинувальному висновку, було кілька речей, зокрема, те, що його тримали на животі і піддавали стресу, а також його ожиріння.

У разі визнання винними кожному з офіцерів загрожує максимальне покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Минулого року група експертів ООН заявила, що в Швейцарії існує системний расизм. Вони висловили серйозне занепокоєння з приводу "надмірного застосування сили і очікування безкарності з боку поліції".

Дослідження, проведене на замовлення уряду, визнало, що проблема має структурний характер, і заявило, що заходи, які досі вживали, були недостатніми.