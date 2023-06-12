В Швейцарии начался суд над полицейскими из-за смерти темнокожего

Шестеро швейцарских полицейских в понедельник предстали перед судом по обвинению в смерти темнокожего мужчины, у которого произошел смертельный сердечный приступ после того, как его зажали во время ареста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Полицейских, все из которых белые, обвиняют в "убийстве по халатности" в связи со смертью Майка Бен Питера, 39-летнего нигерийца, в Лозанне в 2018 году.

Все подсудимые отрицают любые правонарушения и говорят, что смерть темнокожего мужчины была вызвана другими факторами.

Их адвокаты отвергают любые сравнения со смертью Джорджа Флойда в США, который умер после того, как во время ареста в Миннеаполисе в 2020 году офицер более девяти минут стоял коленом на его шее.

Смерть Бена Питера вызвала протесты активистов, которые обвинили швейцарскую полицию в институциональном расизме. Полиция отрицает это обвинение.

Судья начал судебный процесс комментарием, что это "болезненное дело", и попросил людей, наблюдавших за процессом, в том числе вдову и брата Бена Питера, сохранять спокойствие.

Адвокат семьи Бена Питера Саймон Нтах заявил суду, что считать смерть несчастным случаем – это "оскорбление благоразумия".

Он сказал, что положение, в котором находился Бен Питер, можно сравнить с ситуацией, в которой находился Джордж Флойд, что "в конечном счете спровоцировало сердечный приступ".

Согласно обвинительному заключению, полицейские впервые заметили Бена Питера во время патрулирования, когда он поднял сумку, в которой, как позже выяснилось, была марихуана.

В обвинительном заключении сказано, что Бен Питер не подчинился требованиям полиции, и полицейские применили перцовый баллончик и били его ногами по ребрам и промежности, чтобы повалить на землю и надеть наручники.

Мужчина продолжал бороться, когда несколько полицейских держали его лицом вниз в течение трех минут, пока не заметили, что он потерял сознание.

Позже Бен Питер умер от сердечного приступа, причиной которого, как указано в обвинительном заключении, было несколько вещей, в частности, то, что его держали на животе и подвергали стрессу, а также его ожирение.

В случае признания виновными каждому из офицеров грозит максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

В прошлом году группа экспертов ООН заявила, что в Швейцарии существует системный расизм. Они выразили серьезную обеспокоенность по поводу "чрезмерного применения силы и ожидания безнаказанности со стороны полиции".

Исследование, проведенное по заказу правительства, признало, что проблема носит структурный характер, и заявило, что меры, которые до сих пор принимались, были недостаточными.