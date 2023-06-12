Криза у німецьких "лівих": хочуть вигнати з парламенту скандальну депутатку

Німецька Ліва партія опинилася у кризі після того, як її керівництво зажадало, щоб скандально відома Сара Вагенкнехт відмовилася від місця в парламенті.

Про це йдеться у матеріалі Politico, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві керівництво Лівої партії закликало 53-річну Вагенкнехт, яка очолювала парламентську фракцію партії з 2015 по 2019 рік, відмовитися від мандата у Бундестазі.

Лідери також зажадали, щоб вона утрималася від заснування конкуруючого партійного проєкту.

Ліва партія – найменша опозиційна партія Німеччини, її рейтинг нині становить від 4 до 5%.

Вагенкнехт, яка привернула до себе увагу як популістська критикиня уряду, особливо під час пандемії COVID-19 та повномасштабного вторгнення Росії до України, часто загравала з ідеєю заснування власної партії.

Керівниця Лівої партії Джанін Віслер заявила у вихідні, що "керівництво партії дало Вагенкнехт чітко зрозуміти два тижні тому, що вона має публічно і швидко дистанціюватися від плану створення конкуруючої партії".

Вагенкнехт, постійний гість німецьких ток-шоу, пропустила ультиматум повз вуха і навіть додала палива у вогонь в інтерв'ю Welt у п'ятницю, заявивши, що вона веде переговори про заснування нової партії і сподівається, що справа "зрушить з мертвої точки".

Незважаючи на заклики керівництва "Лівих" якнайшвидше вирішити, чи залишиться вона в партії, Вагенкнехт сказала, що не збирається ухвалювати це рішення до кінця року.

Раніше вона вже оголошувала, що більше не балотуватиметься до Бундестагу від імені Лівої партії.

Вагенкнехт відома тим, що ініціювала велику акцію проти підтримки України у Берліні.

У минулому вона також виступала за повернення Росії до "Великої вісімки" для противаги інтересам США.