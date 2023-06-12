Кризис у немецких левых: хотят выгнать из парламента скандальную депутатку

Немецкая Левая партия оказалась в кризисе после того, как ее руководство потребовало, чтобы скандально известная Сара Вагенкнехт отказалась от места в парламенте.

Об этом говорится в материале Politico, сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении руководство Левой партии призвало 53-летнюю Вагенкнехт, которая возглавляла парламентскую фракцию партии с 2015 по 2019 год, отказаться от мандата в Бундестаге.

Лидеры также потребовали, чтобы она воздержалась от основания конкурирующего партийного проекта.

Левая партия – наименьшая оппозиционная партия Германии, ее рейтинг сейчас составляет от 4 до 5%.

Вагенкнехт, которая привлекла к себе внимание как популистский критик правительства, особенно во время пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения России в Украину, часто заигрывала с идеей основания собственной партии.

Руководительница Левой партии Джанин Вислер заявила в выходные, что "руководство партии дало Вагенкнехт четко понять две недели назад, что она должна публично и быстро дистанцироваться от плана создания конкурирующей партии".

Вагенкнехт, постоянный гость немецких ток-шоу, пропустила ультиматум мимо ушей и даже подлила масла в огонь в интервью Welt в пятницу, заявив, что она ведет переговоры об учреждении новой партии и надеется, что дело "сдвинется с мертвой точки".

Несмотря на призывы руководства "Левых" как можно быстрее решить, останется ли она в партии, Вагенкнехт сказала, что не собирается принимать это решение до конца года.

Ранее она уже объявляла, что больше не будет баллотироваться в Бундестаг от имени Левой партии.

Вагенкнехт известна тем, что инициировала крупную акцию против поддержки Украины в Берлине.

В прошлом она также выступала за возвращение России в "большую восьмерку" для противовеса интересам США.